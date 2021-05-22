США назначают и.о. помощника госсекретаря Сон Кима спецпредставителем по КНДР

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким будет назначен новым спецпредставителем по КНДР. Об этом объявил в пятницу президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить, что посол Сон Ким <...> займет пост спецпредставителя США по КНДР", - сказал он.

По словам американского лидера, США и Республика Корея готовы к прагматическим шагам с целью сокращения напряженности в отношениях с КНДР. "Две наши страны также разделяют готовность к дипломатическому взаимодействию с КНДР, к тому, чтобы делать прагматические шаги, которые позволят сократить напряженность", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что в ходе переговоров с южнокорейским лидером они "обсудили общий подход к КНДР, а также продолжающуюся угрозу, которую представляет ядерная и ракетная программа КНДР".