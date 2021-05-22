Блинкен посетит Ближний Восток 26-27 мая для проверки соблюдения перемирия в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Официальные лица США, Израиля и Палестины не опубликовали полный график поездки Блинкена. Госдепартамент анонсировал визит госсекретаря США, отметив, что он "обсудит меры по восстановлению и совместной работе над созданием лучшего будущего для израильтян и палестинцев".
Источник дополнительно сообщил, что в планах госсекретаря посещение Египта, который был посредником в установлении перемирия, а также визит в Иорданию.
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