Компания Virgin Galactic провела в США очередные пилотируемые испытания космолета

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела в США очередные летные испытания своего космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом сообщается в субботу на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Испытания прошли в штате Нью-Мексико. Ранее ожидалось, что старт состоится 13 февраля, однако он был отменен. В Virgin Galactic тогда отметили, что приняли решение "выделить дополнительное время на технические проверки".

В субботу утром самолет-носитель, к днищу которого крепился космолет, взлетел с космодрома "Америка". После того, как он поднялся на заданную высоту 16 км, от него отсоединился космолет Unity с двумя пилотами на борту.