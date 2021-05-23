Глава Пентагона заявил, что перед США стоят угрозы терроризма и применения кибероружия

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что перед США стоят угрозы терроризма, применения кибероружия и внутреннего раскола. Такое мнение глава Пентагона выразил в субботу, выступая на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Остин отметил, что выпускники этого года не помнят того, чтобы США не были вовлечены в войну. "Вы выпускаетесь в меняющейся стране и в меняющемся мире, где многие старые методы ведения дел более неактуальны, - сказал Остин. - Вы наблюдаете, как завершается наиболее длительная для США война". 14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

Глава Пентагона подчеркнул, что перед США стоят ряд угроз, "начиная пандемией и заканчивая терроризмом и кибероружием". "Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны", - отметил глава американского оборонного ведомства, который завершил обучение в академии в Вест-Пойте в 1975 году. "Вы наблюдаете разделение у себя на родине, которая столкнулась с тяжелыми последствиями пандемии", - продолжил Остин, подчеркнув также, что конкуренты США стремятся к "процветанию, обусловленному посягательством на свободу" американцев.