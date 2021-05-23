Три человека погибли в результате стрельбы в штате Огайо
По меньшей мере три человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в воскресенье в баре города Янгстаун, штат Огайо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ссотрудники полиции прибыли на место происшествия после 02:00 по местному времени (10:00 GMT+4).Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается. Дополнительной информации о подозреваемых и причинах инцидента не приводится.
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