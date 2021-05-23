В США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи

США 23 мая 2021 23:01 (UTC+04:00)
В США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", он рассказал телеканалу ABC.

Блинкен отметил, что администрации предыдущих президентов США пытались решить эту проблему, но их попытки оказались безуспешны. В итоге, по мнению главы Госдепа, ядерная программа КНДР развилась и стала более опасной.

Он подчеркнул, что в данный момент США активно изучают политику Северной Кореи и то, как отношения со страной строили предыдущие администрации. Блинкен также добавил, что США готовы к диалогу с КНДР и ожидают ответа от Пхеньяна.

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