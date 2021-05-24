США раскрыли косвенное доказательство лабораторного происхождения коронавируса

Трое исследователей из Уханьского института вирусологии в Китае настолько тяжело заболели в ноябре 2019 года, что были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу. Такие данные следуют из ранее неопубликованного отчета разведки США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает The Wall Street Journal. По мнению репортеров газеты, это может служить косвенным доказательством лабораторного происхождения коронавируса.

Раскрытие информации о количестве ученых, времени заболевания и обращения в больницы произошло накануне 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой будет обсуждаться борьба с коронавирусом, а также продолжится расследование происхождения COVID-19.

Как следует из новых данных, у ученых наблюдались симптомы, которые соответствовали как COVID-19, так и обычным сезонным заболеваниям. Мнения специалистов о силе предоставленных доказательств разделились. Некоторые считают, что опубликованная информация является потенциально важной, однако нуждается в последующей доработке и дополнительном подтверждении.

Китай неоднократно отрицал, что вирус вырвался из одной из его лабораторий. Комментируя обнародованные данные, в МИД КНР заявили, что «США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории» и посоветовали ВОЗ изучить ранние случаи COVID-19 в других странах. Администрация президента США Джо Байдена отказалась комментировать разведданные. В то же время там подчеркнули, что все теории о первоисточнике пандемии должны быть исследованы ВОЗ и международными экспертами.

Ранее в мае сообщалось, международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.