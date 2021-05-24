Байден встретится с семьей Джорджа Флойда
Президент США Джо Байден 25 мая в годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией, встретится с его семьей. Об этом говорится в графике Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
При этом о времени и месте встречи не сообщается.
Джордж Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. 20 апреля 2021 года жюри присяжных признало Шовина виновным в убийстве.
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