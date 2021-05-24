США считают, что есть прогресс в подготовке планируемой встречи Путина и Байдена

Американская администрация считает, что есть прогресс в подготовке возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы специально распространили [ранее] заявление, в котором говорится, что обсуждение (встреча в Женеве секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана - прим. ТАСС) стало важным шагом в подготовке планируемого американо-российского саммита, так как мы чувствуем, что продолжаем добиваться прогресса в направлении этого. Хотя мы еще не дошли до точки, когда <...> мы [будем] готовы объявить [сроки и место проведения саммита]", - сказала представитель главы вашингтонской администрации.

"Это был важный шаг в подготовке планируемого саммита США и России, сроки и место проведения которого мы пока не готовы объявить, - сказала Псаки про переговоры Патрушева и Салливана. - Мы все еще работаем над деталями".

"Скажу, что в центре нашего внимания, цель такой встречи [президентов Путина и Байдена] будет заключаться в том, чтобы двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией после нескольких лет, когда ситуация не обстояла таким образом. Мы считаем, что можем этого добиться конструктивным образом.