Глава Минздрава США призвал к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса

Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра призвал к проведению второго этапа расследования происхождения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, ппередает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вторая фаза исследования происхождения [заболевания] COVID-19 должна быть прозрачной, научно обоснованной, она должна обеспечить международным экспертам независимость для полной оценки источника [происхождения] вируса и ранних дней вспышки", - заявил министр в приветственном видео участникам министерской встречи ВОЗ.

Ранее в мае госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и настаивают на продолжении такой работы.