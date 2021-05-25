Блинкен и Ашкенази договорились о разработке совместных проектов для населения ПА

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках официального визита в Израиль встретился с министром иностранных дел Габи Ашкенази, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В ходе встречи Блинкен и Ашкенази договорились создать рабочую группу, которая будет разрабатывать гражданские проекты для населения Палестины.