США применит опыт Азербайджана при формировании первого батальона поддержки кибервойны

БАКУ /Trend/ - США применит опыт Азербайджана в период Второй Карабахской войны при формировании первого батальона поддержки кибервойны.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на американское новостное агентство Breaking Defense, заявил глава Киберкомандования Вооружённых сил США генерал-лейтенант Стивен Фогарти.

Как отметил Фогарти, летом 2021 США собираются выпустить первую киберкоманду и опробовать её. Опыт Азербайджана в период Второй Карабахской войны будет одним из нововведений, примененных к новой киберкоманде.

Фогарти отметил, что не согласен с широко распространенным мнением о том, что Азербайджан победил Армению прежде всего с помощью беспилотников.

«В конце концов, прежде чем азербайджанские беспилотные летательные аппараты смогли атаковать армянские цели, им сначала нужно было их найти. Им необходимо было с помощью электроники ослепить или отключить их защиту. И прежде всего им требовались командиры, которые собирали обширную информацию и быстро принимали решение о нанесении удара – до того, как цель переместится и будет потеряна», – отметил он.

«БПЛА, безусловно, были важны, – сказал Фогарти. – Однако и информационные аспекты были критически необходимы. Главным аспектом была способность объединить информацию по всем пяти областям и принять решение».

(Редактор: Надир Насиров)