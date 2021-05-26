Байден заявил, что у спецслужб США нет достаточно данных о появлении коронавируса

Американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении президента США Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вскоре после того, как я стал президентом, я попросил своего помощника по национальной безопасности поручить разведсообществу подготовить отчет о наиболее свежих результатах их анализа происхождения COVID-19, в том числе в отношении того, возник ли он в результате контакта с инфицированным животным или же в результате происшествия в лаборатории", - сообщил американский лидер. "Я получил этот отчет ранее в этом месяце и попросил подготовить дополнения к нему", - отметил он.

По словам Байдена, по состоянию на данный момент американское разведсообщество "считает, что у него нет достаточно информации, чтобы дать оценку, согласно которой один [сценарий] был бы более вероятным, нежели другой".

Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме. Глава Белого дома надеется, что это позволит "приблизиться к более четкому выводу".