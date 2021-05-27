В США одобрили препарат для лечения коронавируса GSK и Vir Biotechnology

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило экстренное применение препарата для лечения COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) и ее американского партнера Vir Biotechnology. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте фармрегулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что препарат одобрен для лечения COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом), протекающей в легкой и средней форме, у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг.