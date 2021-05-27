В США одобрили препарат для лечения коронавируса GSK и Vir Biotechnology
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило экстренное применение препарата для лечения COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) и ее американского партнера Vir Biotechnology. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте фармрегулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что препарат одобрен для лечения COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом), протекающей в легкой и средней форме, у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг.
Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией – МИД
Лента новостей
Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов – президент Италии
Азербайджан и Иран и впредь будут взаимодействовать в деле укрепления регионального мира и стабильности – Роухани
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане спортивные объекты смогут посещать только лица с COVID-паспортом или сертификатом иммунитета
Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией – МИД
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (ФОТО)
Ветеранам Отечественной войны Азербайджана предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане могут разрешить проведение свадеб на открытом воздухе с ограниченным числом гостей - депутат
Азербайджан и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
В Баку проходят подиумные тренировки в преддверии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО)
В преддверии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)