Михаил Гусман о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "49 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности Генри Киссинджера - бывшего госсекретаря США.
Trend представляет вниманию читателей видеозапись этой передачи.
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