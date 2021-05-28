Два человека погибли после опрокидывания лодки у берегов Флориды

Не менее двух человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания лодки у берегов архипелага Флорида-Кис (штат Флорида) в четверг. Об этом это сообщило агентство Associated Press,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, служащие Береговой охраны США отреагировали на инцидент около 13:00 (20:00 мск в четверг). Экипажам удалось спасти восемь человек, двое обнаружены мертвыми.

Данные о типе судна не приводятся, причины нахождения на нем людей пока не установлены.