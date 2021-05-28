США призвали ВОЗ к проведению второго этапа изучения происхождения коронавируса

США расценивают предыдущий этап проведенного по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучения происхождения коронавируса как "недостаточный" и призывают перейти ко второму этапу, в ходе которого изыскания должны вновь вестись в том числе на территории Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером постоянным представительством Соединенных Штатов при женевской штаб-квартире ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая фаза инициированного ВОЗ исследования источника COVID-19 была недостаточной и незавершенной. Мы призываем к оперативной, транспарентной, основанной на свидетельствах и осуществляемой под руководством экспертов второй фазе исследования, в том числе в Китайской Народной Республике", - отметило американское постпредство. По его словам, "исключительно важно, чтобы Китай предоставил независимым экспертам всесторонний доступ к полным, первоначальным данным и образцам", которые позволили бы "понять источник вируса и ранние стадии пандемии".

В миссии США заявили также, что ценят "заявленную приверженность ВОЗ" переходу ко второму этапу изучения истоков COVID-19 и "ожидают на этот счет новостей от генерального директора" организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.