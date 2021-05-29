Власти США запрашивают увеличение бюджета NASA в 2022 году на 6,6%

Американская администрация запрашивает у Конгресса США $24,8 млрд на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2022 финансовом году. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов директор американского космического ведомства Билл Нельсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В бюджетном предложении президента на 2022 год запрошено $24,8 млрд для NASA, это увеличение на 6,6% по сравнению с тем, что было в предыдущем году", - сказал он.

Ранее в интервью информационному агентству UPI он подчеркивал, что бюджет NASA, по его мнению, нужно увеличить на 40% для того, чтобы быстрее реализовать программу возвращения астронавтов на Луну. Соответствующий законопроект о дополнительном финансировании лунной программы в объеме $10 млрд, по его словам, в настоящий момент находится на рассмотрении у американских законодателей.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луне с целью ее освоения, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый предусматривает вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе - в 2024 году - NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну.