Глава Пентагона обсудил с израильским министром укрепление режима перемирия с Палестиной

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с коллегой из Израиля Бени Ганцем заявил о поддержке американской администрацией укрепления режима прекращения огня между израильтянами и палестинцами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном сообщении пресс-службы военного ведомства США.

"Ллойд Остин подтвердил неизменную поддержку США безопасности Израиля. Он выразил поддержку со стороны администрации укреплению режима прекращения огня для установления прочной безопасности, - обратили внимание в Пентагоне. - Стороны договорились и дальше тесно координировать [усилия] по общим оборонным вопросам".