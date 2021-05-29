В Майами семь человек получили ранения при стрельбе на улице
Стрельба была открыта в ночь на субботу в северо-восточной части города Майами (штат Флорида), ранения получили семь человек. Об этом сообщил местный филиал телекомпании NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Все пострадавшие госпитализированы. Кто открыл стрельбу, пока не уточняется. Полиция ведет поиски подозреваемых.
Как отмечают местные телеканалы, люди, находившиеся вблизи места происшествия, слышали не менее 60 выстрелов. Огонь, предположительно, открыли из окна автомобиля.
Лента новостей
Азербайджанцы России представили клип на турецком языке – с флагами Азербайджана, Турции и России (ВИДЕО)
Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира - народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова
В Баку состоялась торжественная церемония закрытия 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО)
В ближайшее время на ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт
Команда Азербайджана заняла первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО)
Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, проникших на его территорию и убивших 4 человек после прекращения военных действий – Али Асадов
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин и смешанных пар (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие продолжают активно участвовать в международных поисково-спасательных учениях в Турции (ФОТО)
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли представители Италии (ФОТО)
Спортсмен из Испании завоевал "золото" на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе (ФОТО)
Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО)
Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана – турецкий фотограф
В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод
Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе - депутат Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление
Президент Ильхам Алиев: Вся Карабахская зона станет зоной «зеленой энергии», все города будут построены на основе концепции «умный город»
Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени, поднял белый флаг
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку (ВИДЕО)