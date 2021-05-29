В Майами семь человек получили ранения при стрельбе на улице

Стрельба была открыта в ночь на субботу в северо-восточной части города Майами (штат Флорида), ранения получили семь человек. Об этом сообщил местный филиал телекомпании NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все пострадавшие госпитализированы. Кто открыл стрельбу, пока не уточняется. Полиция ведет поиски подозреваемых.

Как отмечают местные телеканалы, люди, находившиеся вблизи места происшествия, слышали не менее 60 выстрелов. Огонь, предположительно, открыли из окна автомобиля.