В штате Теннесси в озеро упал легкомоторный самолет

Небольшой самолет Cessna C501, на борту которого находились семь человек, упал в субботу в озеро в штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники спасательных служб обнаружили тело одного погибшего. Судьба других людей, которые находились на борту, пока не выяснена. Их поиски продолжаются.

Самолет следовал из Теннесси в штат Флорида. Пока не уточняется, по какой причине он упал.