Байден считает, что республиканцы Техаса пытались затруднить процесс голосования

Американский президент Джо Байден раскритиковал законодателей Техаса, пытающихся добиться ужесточения в данном штате контроля при проведении голосования. Об этом сообщается на сайте Белого дома США, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Байден считает республиканцев виновными в законодательном собрании штата в «нападках на священное право на голосование».

«Это неправильно и не по-американски. В XXI веке нам следует делать так, чтобы всем избирателям было проще проголосовать, а не труднее», — заявил Байден.

В обеих палатах законодательного собрания Техаса большинство принадлежит республиканцам. Они до этого разработали законопроект, предполагающий изменение в штате ряда правил, связанных с голосованием.

29 мая представили обновленную и доработанную версию этого документа. Ожидается, что голосование по нему пройдет в скором времени.