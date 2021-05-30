В штате Теннесси семь человек погибли после падения небольшого самолета в озеро

Небольшой самолет Cessna C501 упал в субботу в озеро в штате Теннесси, погибли семь человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, на борту находились семь человек", - говорится в документе. "Все они признаны погибшими", - отметили представители округа.

Самолет следовал из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета, по какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.