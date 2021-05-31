За 16 дней до саммита РФ и США в Женеве несколько гостиниц города полностью забронировали

По меньшей мере три пятизвездочные гостиницы полностью забронированы на 15-16 июня в Женеве, где 16 июня состоится российско-американский саммит. Об отсутствии свободных мест сообщили в понедельник ТАСС InterContinental, President Wilson и Beau-Rivage, тогда как резервирование возможно в целом ряде других отелей аналогичного уровня, передает Trend.

"Гостиница заполнена", - сказали в InterContinental. "На настоящий момент все забронировано", - констатировали в President Wilson. "Мест на эти даты нет", - сообщили в Beau-Rivage.

Эти три гостинцы неоднократно принимали в прошлом международные встречи.

Хотя конкретное место проведения саммита в Женеве пока не объявлено, швейцарская пресса называет InterContinental наиболее вероятной площадкой для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. СМИ обращают внимание в этой связи как на удобное расположении этой гостиницы близ Дворца Наций, где находится европейская штаб-квартира ООН, так и о давней традиции организации там различных форумов и важных переговоров. Этот отель, как отмечается на его сайте, имеет 16 "полностью оборудованных комнат для событий" общей площадью более 2 тыс. кв. м, в том числе зал Grand Ballroom, способный принять до 850 гостей. Кроме того, InterContinental находится недалеко от международного аэропорта, на въезде в Женеву, и от него недалеко до посольств России и США, что может быть немаловажным логистическим преимуществом по сравнению с другими возможными площадками.

Построенная в 1964 году гостиница InterContinental неоднократно становилась центром крупных международных событий. Помимо саммита Горбачева и Рейгана 1985 года в ней состоялись, в частности, встреча министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и госсекретаря США Генри Киссинджера (1973 год), встреча президента США Джимми Картера и главы Сирии Хафеза Асада (1977 год). В 1967 году в году в гостинице выступал на конференции "Мир и Земля" американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг. В ней останавливались премьер-министр Индии Индира Ганди (1981 год), принцесса Диана (1994 год), американский президент Билл Клинтон (1999 год). Подсчитано, что только лишь в 1980-е годы его гостями были более 100 глав государств и правительств, также около 2,9 тыс. министров и послов. В марте 2009 года InterContinental вошел в историю дипломатии как один из символов знаменитой перезагрузки в отношениях России и США: американский госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову красную кнопку, которая должна была символизировать новый этап в двусторонней повестке дня. Правда, по ошибке американцы написали на кнопке "перегрузка" вместо "перезагрузка". Этот курьез получил широкое освещение в мировой прессе и укрепил реноме женевской гостиницы как важной дипломатической площадки.