США предоставят 7 млн доз вакцины от COVID странам Южной и Юго-Восточной Азии

Соединенные Штаты направят 19 млн доз вакцины от COVID-19 через международный механизм COVAX, включая 6 млн доз - странам Латинской Америки и Карибского бассейна, около 7 млн - странам Южной и Юго-Восточной Азии и около 5 млн - странам Африки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в четверг письменном заявлении президента США Джо Байдена в связи с планами его администрации предоставить другим странам необходимые препараты.

"Я заявил, что к концу июня Соединенные Штаты поделятся с миром 80 млн доз наших вакцин. Сегодня мы предоставляем более подробную информацию о том, как мы будем распределять первые 25 млн этих вакцин, чтобы заложить основу для расширения глобального охвата и решения проблем, связанных с реальными и потенциальными вспышками заболеваемости, высоким уровнем распространения инфекции и потребностями наиболее уязвимых стран. По меньшей мере 75% этих доз - почти 19 млн - будут переданы через COVAX, в том числе около 6 млн доз для Латинской Америки и Карибского бассейна, около 7 млн для Южной и Юго-Восточной Азии и около 5 млн для Африки в координации с Африканским союзом и Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний", - отметил президент.

"Оставшиеся дозы, чуть более 6 млн, будут переданы непосредственно странам, испытывающим вспышки заболеваемости, странам, переживающим кризис, а также другим партнерам и соседям, включая Канаду, Мексику, Индию и Республику Корея", - добавил Байден.

Речь идет о зарегистрированных в США препаратах, разработанных консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, а также Johnson & Johnson. "Мы делимся этими дозами не для того, чтобы добиться одолжений или уступок. Мы делимся этими вакцинами, чтобы спасти жизни и играть ведущую роль в мире в деле прекращения пандемии, используя силу нашего примера и наши ценности", - утверждал американский лидер.

Изначально ситуация с возможными поставками вакцины из США усложнялась тем, что в конце прошлого года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять препараты от коронавируса другим странам, пока доступ к ним не получат все американские граждане.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США и другие страны с высоким уровнем дохода обладают 90% из всех имеющихся в мире запасов вакцины против нового коронавируса. Ранее американские власти направили COVAX $4 млрд. Они также согласились предоставить 4,2 млн доз вакцин Канаде и Мексике.