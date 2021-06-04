Салливан обсудил с советником президента Франции Россию, Китай и Иран

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и обсудил с ним НАТО, Россию, Китай и Иран. Об этом сообщила в письменном заявлении официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они поговорили о предстоящей встрече лидеров Группы семи и саммите НАТО", - говорится в заявлении. "Салливан и Бонн согласились продолжать координацию относительно доступа к вакцинам от коронавируса во всем мире и поддерживать переговоры с целью решить налоговые вопросы, вызванные глобализацией", - отметила Хорн.

"Они обсудили работу, направленную на укрепление и модернизацию НАТО, а также вызовы, связанные с вредоносной деятельностью в киберпространстве <...> и терроризмом", - подчеркнула представитель СНБ. "В дополнение к этому они обсудили Россию, Китай, Иран и регион Сахеля", - проинформировала она.