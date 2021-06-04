Демократы призвали Байдена поставлять больше COVID-вакцин бедным странам

Группа из 30 демократов-конгрессменов направила письмо, в котором призывает президента США Джо Байдена предпринять действия для решения проблемы нехватки вакцин против COVID-19 во всем мире, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы настоятельно призываем вас предпринять дополнительные шаги для продвижения смелой, всеобъемлющей стратегии вакцинации мира как можно быстрее", - говорится в письме членов Палаты представителей США, которое опубликовал телеканал CNN.

Законодатели призвали президента предпринять немедленные шаги для решения проблемы нехватки вакцин во всем мире.

"Мир не может ждать. Крайне важно, чтобы США действовали быстро и использовали все имеющиеся в нашем арсенале средства", - заявили законодатели.

Среди действий, которые, по их мнению, должна предпринять администрация Байдена - предоставление нуждающимся странам 80 млн доз вакцины против COVID-19 и создание глобального саммита по вакцинам.

Ранее в четверг Байден заявил, что США пожертвуют 25 млн доз вакцины. Из них около трех четвертей будет выделено на программу Всемирной организации здравоохранения COVAX, а остальные будут переданы непосредственно отобранным странам.

"Мы делимся этими дозами не для того, чтобы добиться благосклонности или добиться уступок. Мы делимся этими вакцинами чтобы спасти жизни и возглавить мир в деле прекращения пандемии, опираясь на наш пример и наши ценности ", - говорится в заявлении Байдена.