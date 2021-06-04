Блинкен обсудил с министром обороны Израиля способы укрепления мира на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Бени Ганцем способы укрепления мира на Ближнем Востоке и в связи с этим заявил о важности гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров Блинкена и Ганца в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь подчеркнул важность укрепления мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев, а также заявил о поддержке права Израиля на самооборону", - говорится в документе.

Блинкен также указал на важность гуманитарной помощи Газе и помощи в восстановлении.