Блинкен обсудил с министром обороны Израиля способы укрепления мира на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Бени Ганцем способы укрепления мира на Ближнем Востоке и в связи с этим заявил о важности гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров Блинкена и Ганца в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Госсекретарь подчеркнул важность укрепления мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев, а также заявил о поддержке права Израиля на самооборону", - говорится в документе.
Блинкен также указал на важность гуманитарной помощи Газе и помощи в восстановлении.
Лента новостей
ЕБРР выделил узбекским банкам $15 млн на кредитование бизнеса, открываемого женщинами-предпринимательницами
У Азербайджана и Ярославской области есть хорошие перспективы взаимодействия по ряду сфер – губернатор
В Кыргызстане создана временная депутатская комиссия по изучению вопроса строительства дороги «Север-Юг»
АБР и Туркменистан активизируют усилия по углублению регионального сотрудничества на платформе ЦАРЭС
ОАЭ и Люксембург создают Объединенный экономический комитет, первая сессия состоится на полях выставки Expo 2020 Dubai