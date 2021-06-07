Байден пригласил Зеленского в США

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Он также заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того как вернется из Европы», — приводятся слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.