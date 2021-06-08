Блинкен считает, что талибы не заинтересованы в дестабилизации в Афганистане

Движение "Талибан" заинтересовано в снятии санкций, а не в том, чтобы попасть в положение изгоя. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть ряд аспектов, в которых заинтересован "Талибан", включая международное признание, снятие с их руководства санкций, в том числе санкций ООН, - сказал Блинкен. - Если "Талибан" попытается нивелировать достижения последних 20 лет, он станет изгоем. Не думаю, что это в интересах талибов".

"Существует и другая динамика. Соседним с Афганистаном странам, которым наше присутствие предоставляло преимущества, теперь придется принимать трудные решения о защите своих интересов", - добавил он. По словам госсекретаря, посольство США будет активно участвовать в различных программах в Афганистане.