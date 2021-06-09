Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности

США 9 июня 2021 06:43 (UTC+04:00)
Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности

Сенат американского Конгресса подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, направленный на увеличение производства полупроводников в США и развитие искусственного интеллекта и других технологий в условиях растущей конкуренции со стороны Китая, сообщило агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Принятие Сенатом 68 голосами "за" и 32 "против" законопроекта демонстрирует, что экономическое противостояние Китаю - это вопрос, который объединяет обе партии в Конгрессе", - пишет агентство.

Как отмечают американские СМИ, принятие широкого пакета законов, направленных на повышение способности страны конкурировать с китайскими технологиями, показывает, что Конгресс все чаще стремится занять жесткую позицию в отношении Пекина.

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер завил: "Предпосылка проста: если мы хотим, чтобы американские рабочие и американские компании продолжали лидировать в мире, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны. Тот, кто выиграет гонку за технологии будущего, станет мировым экономическим лидером с глубокими последствиями для внешней политики и национальной безопасности".

Лидер сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл со своей стороны сказал, что "принятие этого закона не может быть последним словом Сената о нашей конкуренции с Китаем".

Законопроект предусматривает выделение $190 млрд на укрепление технологий и исследований в США, и, отдельно, около $50 млрд на активизацию исследований и увеличение производства полупроводников и телекоммуникационного оборудования в США. Законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и после этого представлен на подпись президенту Джо Байдену.

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