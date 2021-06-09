Посол США в России примет участие в саммите Путина и Байдена
Американский посол в России Джон Салливан примет участие в предстоящем саммите президентов РФ и США в Женеве 16 июня. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту [США Джо Байдену] в Женеве на следующей неделе. Президент Байден - решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России", - привел пресс-секретарь слова Салливана.
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