Посол США в России примет участие в саммите Путина и Байдена

Американский посол в России Джон Салливан примет участие в предстоящем саммите президентов РФ и США в Женеве 16 июня. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту [США Джо Байдену] в Женеве на следующей неделе. Президент Байден - решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России", - привел пресс-секретарь слова Салливана.