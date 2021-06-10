Сенат Конгресса США не утвердил законопроект об ограничении продажи оружия в стране

США 10 июня 2021 15:30 (UTC+04:00)
Сенат Конгресса США не утвердил законопроект об ограничении продажи оружия в стране

В сенате Конгресса США очередная попытка добиться принятия законопроекта, направленного на ограничение продажи огнестрельного оружия в стране, закончилась неудачей. Об этом сообщила в среду газета Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представители двух партий не смогли добиться компромисса по формулировке законопроекта и прекратили переговоры. "Мы не смогли договориться о законопроекте, который привел бы к значимому увеличению числа проверок личности покупателей огнестрельного оружия", - заявил сенатор-демократ Крис Мэрфи, который возглавлял переговоры с представителем Республиканской партии по этому вопросу.

"Несмотря на подавляющую поддержку общественностью предложений о таких проверках, действующий [в сенате] порядок обсуждения законопроектов, который допускает их затягивание, требует поддержки республиканцев для продвижения любого предложения о контроле за продажей оружия", - отмечает Politico.

Демократы и республиканцы имеют в Сенате Конгресса США равное количество мест - по 50. Демократы выступают за принятие мер по ужесточению продажи оружия. Однако этому противятся республиканцы, которые ссылаются на то, что право на приобретение и ношение оружия гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Чтобы сорвать приятие законопроектов, республиканцы прибегают к тактике бесконечного затягивания дебатов.

Президент США демократ Джо Байден выступает за ужесточение законодательства о продаже огнестрельного оружия. Два соответствующих законопроекта одобрила в марте Палата представителей Конгресса, которую контролируют демократы. Но они до сих пор не прошли через Сенат.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран привержен выполнению своих финансовых обязательств перед ООН
Иран привержен выполнению своих финансовых обязательств перед ООН
Старший помощник главы МИД Ирана провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену
Старший помощник главы МИД Ирана провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену
Более 59 млн человек могут голосовать на президентских выборах в Иране
Более 59 млн человек могут голосовать на президентских выборах в Иране
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Освобожденное село Мамедбейли Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 15:48
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:47
Захарова призвала все стороны палестино-израильского конфликта воздержаться от провокаций Израиль 15:47
Минздрав Азербайджана рекомендует принимать в качестве первой и второй доз одну и ту же вакцину Общество 15:44
В минздраве Азербайджана назвали допустимый интервал между двумя дозами вакцины от COVID-19 Общество 15:42
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% Финансы 15:42
За последнее десятилетие потребление электроэнергии в Азербайджане увеличилось почти на 40% Энергетика 15:41
ЕС поддержит на саммите G7 предложение о независимом расследовании происхождения пандемии Европа 15:41
ГЭЦ Азербайджана провел очередной выпускной экзамен для 9-х классов Общество 15:40
«Туркменнебит» Туркменистана продолжает восстановительные работы на скважинах Энергетика 15:37
Сеть Bakcell уже в Шуше! (ФОТО) ИКТ 15:33
«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!» ИКТ 15:32
Сенат Конгресса США не утвердил законопроект об ограничении продажи оружия в стране США 15:30
Двойное налогообложение между Гонконгом и Грузией упраздняется Бизнес 15:28
"Спутник V" продемонстрировал эффективность в 94,3% при применении в Бахрейне Россия 15:25
Минфин Азербайджана направил свыше 51 тыс. манатов на приобретение программы электронной отчетности Финансы 15:23
Азербайджан привержен усилению регионального сотрудничества в энергетической сфере - замминистра Энергетика 15:23
В Азербайджане завершена оценка воздействия на окружающую среду золотоносного месторождения «Човдар» (ФОТО) Бизнес 15:20
Туркменское молочное предприятие планирует расширить производство Бизнес 15:14
Завершается строительство аэродромного комплекса в Лебапском регионе Туркменистана Строительство 15:10
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями главврача санатория Общество 15:08
Спрос на наличный и безналичный сегменты валютного рынка снижается – ЦБ Азербайджана Финансы 15:04
ЦБ Азербайджана огласил объем непроданной в соответствии с графиком валюты Финансы 15:01
Франция столкнулась с горькими последствиями своего покровительства армянам Политика 15:00
В Азербайджане незначительно сократилось промпроизводство Бизнес 14:58
Дорожная полиция Баку обратилась к болельщикам матчей ЕВРО-2020 Общество 14:54
В пяти агдамских селах будут оказаны бесплатные медуслуги - Ханде Харманджи (ВИДЕО) Общество 14:41
РЕПО-операции на Бакинской бирже составляют треть всех сделок по ценным бумагам Финансы 14:31
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане Общество 14:30
Nar продолжает расширять диапазон действия своей сети на освобожденных территориях ИКТ 14:27
Нацбанк Казахстана, VISA обсудили перспективы развития рынка платежных карточек Финансы 14:24
В пользование жителей Баку передан еще один благоустроенный двор (ФОТО) Общество 14:20
В Бразилии прошла акция протеста против действий Армении (ФОТО) Политика 14:12
В Азербайджане выросло кредитование сферы торговли и услуг Финансы 13:59
Иран и Азербайджан подписали меморандум о развитии железных дорог Транспорт 13:54
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:53
Freedom House обеспокоена ненавистнической риторикой армянских политиков Армения 13:45
Стартовал конкурс «AZERCELL CUP» по программированию среди школьников! ИКТ 13:43
В Азербайджане стартует кампания в связи с семьями шехидов и участниками Отечественной войны Общество 13:38
Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана Общество 13:28
В Грузии построят подземное газохранилище Энергетика 13:16
В Баку прошли похороны народного артиста Рамиза Азизбейли (ФОТО) Социум 13:15
Какая страна мира начнет контролировать цены на продовольственные товары? Бизнес 13:11
Спрос азербайджанских банков на инвалюту значительно сократился Финансы 13:07
Стоимость реализованной в сетях розничной торговли Азербайджана продукции незначительно возросла Бизнес 13:03
Наибольшая доля ВВП Азербайджана приходится на промышленность Бизнес 12:54
ВВП Азербайджана вырос в годовом выражении Финансы 12:46
В Азербайджане открылись моллы (ФОТО) Общество 12:43
Госкомстат Азербайджана обнародовал поступления в основной капитал с начала года Финансы 12:42
В Азербайджане вырос индекс потребительских цен Бизнес 12:39
Полиция Армении начала задержания сторонников экс-президента Кочаряна Армения 12:34
В Азербайджане временно прекращается прием заявок для электронного перевода учащихся Общество 12:33
Европарламент высказался за временную отмену патентов на вакцины Европа 12:27
Помощник генпрокурора Азербайджана освобожден от занимаемой должности Общество 12:25
Президент Ирана объявил о начале строительства ТЭС "Сирик" с участием России Экономика 12:25
Коронавирус в Израиле: Зараженных около 200 Израиль 12:16
Последняя роль Рамиза Азизбейли - тяжелобольной актер участвовал в съемках под наблюдением врачей (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:14
Власти Женевы поприветствовали выбор виллы Ла-Гранж для саммита России и США Европа 12:13
Евросоюз полностью вакцинировал 100 млн граждан Европа 12:07
Подготовлен план по доставке болельщиков на матчи ЕВРО-2020 в Баку (ФОТО) Общество 12:06
В Азербайджане возобновят работу все сельскохозяйственные ярмарки – министр Экономика 12:01
У жителей ряда районов Азербайджана появилась возможность выбора вакцины от COVID-19 Общество 11:58
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере – министр (ВИДЕО) Экономика 11:57
B барселонском метро сооружены информационные билборды, связанные с Азербайджаном (ФОТО) Политика 11:56
Азербайджан расширяет сотрудничество с UNIDO для ускорения перехода к IV промышленной революции Бизнес 11:44
В Баку открылись выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan-2021 (ФОТО) Экономика 11:41
Мой Азербайджан - пленэр в музыкальном сопровождении (ФОТО) Культура 11:40
В Азербайджане 25 участников войны обеспечены высокотехнологичными протезами - министр Общество 11:29
Туркменистан назвал объем производства коконов шелкопряда Бизнес 11:27
Участники саммита G7 поддержат консультации по ядерной сделке с Ираном Ядерная программа 11:20
Армянский комментатор телеканала «Матч ТВ» не сможет приехать в Баку Общество 11:19
В Азербайджане возросли сборы по добровольным видам страхования Финансы 11:18
Бакинская высшая школа нефти объявляет прием документов для получения второго высшего образования Общество 11:15
Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом Россия 11:07
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы в сфере военной авиации (ФОТО) Политика 11:03
Обновленный Кутаисский международный аэропорт Грузии официально открылся Транспорт 11:02
Посетителям Парка военных трофеев в Баку демонстрируется мощь азербайджанской армии (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 10:58
Франция пожинает плоды армяно-французского братства Европа 10:52
EY сегодня проводит финал международного этапа конкурса «Предприниматель года» Общество 10:49
Рекордный израильский IPO на Уолл-Стрит: Инвесторы оценили Monday в 6,8 млрд долларов Израиль 10:37
Стоимость азербайджанской нефти превысила $73 за баррель Финансы 10:36
Добыча нефти с блока сухопутных месторождений "Зых-Говсаны" превысила 400 тыс. баррелей Энергетика 10:35
Британский регулятор намерен начать антимонопольное расследование в отношении Amazon Европа 10:35
Туркменистан и ОАЭ обсудят актуальные инвестпроекты Бизнес 10:33
До конца 2023 года в Кыргызстане создадут единый государственный центр переработки данных Кыргызстан 10:30
В Азербайджане вырастили томат весом почти в полкило Экономика 10:25
Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы Транспорт 10:14
Бюст шехида Худаяра Юсифзаде передан в Национальный музей истории Азербайджана (ФОТО) Социум 10:09
Россия увеличила количество рейсов в Таджикистан Таджикистан 10:09
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:06
SOFAZ огласил доходы от управления активами Энергетика 10:04
Освобожденное село Чепли Кельбаджарского района (ВИДЕО) Общество 10:02
Исполнительный секретарь СНГ подчеркнул необходимость делимитации границ между Азербайджаном и Арменией Политика 09:57
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:53
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до девяти Россия 09:53
UNEC в рейтинге университетов мира Общество 09:48
Нефть дешевеет на данных о росте добычи в США Энергетика 09:31
Михаил Гусман об Эмире Катара Тамиме бин Хамаде Аль Тани в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Арабские страны 09:21
Сегодня выпускной экзамен в Азербайджане сдадут более 22 тыс. учащихся IX классов Общество 09:17
В Армении задержаны руководители штабов Демократической партии Армения 09:14
Все новости