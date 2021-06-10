Брат президента США Джеймс Байден отказался от энергетического проекта в Британии

Брат президента США Джо Байдена - Джеймс отказался от проекта в области чистой энергии в Великобритании после проверки, проведенной Белым домом на предмет потенциального конфликта интересов. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джеймс Байден и его супруга Сара вместе с партнером из Reed Smith Питером Тиром основали, по данным издания, британское предприятие с ограниченной ответственностью 2BT. Оно, в свою очередь, создало Shelbourne Partners, целью которой было "изучение перспективных инвестиционных возможностей, особенно в секторе чистой энергии". Спустя несколько недель после запуска Shelbourne Partners и рассмотрения планов Джеймса Байдена в Белом доме, Тир заявил, что группа отказалась от проектов.

Проверка офисом юрисконсульта Белого дома планируемого бизнеса в Соединенном Королевстве - неотъемлемая часть этических правил, введенных новой администрацией США и призванных "провести границу между подходом президента Байдена к финансовым интересам его семьи и подходом его предшественника Дональда Трампа", подчеркивает газета.

Новые правила предполагают, что члены семьи президента должны вначале обсудить потенциальные деловые отношения или сделки со своими юристами, а затем, если необходимо, сообщить об этом юрисконсульту Белого дома. После того, как юрист выскажет рекомендации, представители семьи принимают окончательное решение. Правила разработаны, чтобы гарантировать, что представители семьи президента не имеют конфликта интересов с правительством США.

"Президент принял этические правила и установил стандарты деятельности администрации, которые превосходят правила и стандарты любой другой администрации в истории [страны], и включают стандарты для его родственников", - приводит британское издание слова одного из должностных лиц Белого дома.

Связаться с Джеймсом Байденом по поводу комментариев Financial Times не удалось. Белый дом отказался от комментариев, касающихся точных сроков пересмотра планируемого бизнеса Джеймса Байдена в Великобритании или его выводов на этот счет.