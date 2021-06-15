В США одного человека убили в результате стрельбы в магазине из-за спора о масках

Спор о необходимости ношения масок в общественных местах закончился в понедельник стрельбой в американском супермаркете в пригороде Атланты (штата Джорджия). Как сообщило "Следственное бюро Джорджии" - местное независимое детективное агентство, - в результате один человек был застрелен, трое, в том числе стрелявший, получили ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно размещенному на сайте бюро сообщению, у некого 30-летнего Виктора Ли Такера, который зашел в супермаркет, завязался спор с кассиршей "по поводу его маски". Он вышел из магазина, так ничего и не купив, затем вернулся и застрелил кассиршу. Предотвратить преступление попытался помощник шерифа округа, который в нерабочее время находился в супермаркете, - между ним и Такером началась перестрелка. В результате оба мужчины получили ранения, кроме того, одна из пуль попала в еще одну кассиршу.

Полиция задержала Такера, когда он пытался скрыться с места происшествия. Стрелявший и помощник шерифа были госпитализированы, второй кассирше помощь оказали на месте.