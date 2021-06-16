Байден выдвинул кандидатуру Джулианы Смит на должность постпреда при НАТО
Президент США Джо Байден произвел свои первые назначения новых американских послов в других странах из числа лиц, не являющихся кадровыми дипломатами. Кроме того, он выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя страны при НАТО, как передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как объявила пресс-служба Белого дома, пост посла в Израиле предложен Томасу Найдсу, в Мексике - Кену Салазару, должность постпреда при штаб-квартире Североатлантического альянса - Джулианн Смит. Смит в прошлом работала в аппарате Байдена, когда тот являлся вице-президентом США.
Все эти кадровые назначения подлежат утверждению Сенатом Конгресса США.
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