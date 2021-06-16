В ООН надеются, что саммит Россия - США послужит движению вперед в глобальных вопросах
ООН надеется, что итоги саммита Россия - США помогут движению вперед в борьбе с глобальными вызовами и в укреплении стратегической стабильности. Об этом , как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Фархан Хак oтметил "Мы пока ждем дальнейшей информации об итогах саммита, учитывая, что он только завершился. При этом я хочу сказать, что мы последовательно поддерживаем все усилия по диалогу и надеемся, что сегодняшние дискуссии по глобальным вызовам и по достижению большей стратегической стабильности будут движением вперед".
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