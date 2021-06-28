В результате стрельбы на Таймс-сквер ранен один человек

Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье вечером в результате стрельбы в районе главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер. Об этом сообщила газета New York Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, пострадавший шел с семьей мимо отеля "Мариотт", расположенного на Таймс-сквер, когда в него попала пуля. Он доставлен в больницу, его состояние неизвестно. Как отмечает газета, это был случайный прохожий, не принимавший участие в инциденте, спровоцировавшем выстрелы. Полицейские ищут двух человек, которые могут быть причастны к произошедшему.

Предыдущий инцидент со стрельбой произошел на Таймс-сквер 8 мая. Тогда ранения получили трое случайных прохожих.

После снижения финансирования полиции в прошлом году в Нью-Йорке с начала года более чем на 20% увеличилось количество насильственных преступлений. Главный претендент на пост следующего мэра города, бывший капитан полиции Эрик Адамс одним из главных своих лозунгов сделал борьбу с волной преступности.