США и Израиль готовятся к первому визиту Беннета в Вашингтон

Соединенные Штаты и Израиль согласовывают детали визита премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета, который, как предполагается, посетит Вашингтон в июле. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Axios со ссылкой на источники в Израиле и США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, переговоры о вероятном визите Беннета ведутся между его советником по внешней политике Меиром Шимритом и координатором Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком. По данным источников портала, визит может состояться сразу после 18 июля - как только Конгресс США возобновит свою работу.

В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили порталу, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном визите Беннета в Белый дом, окончательная дата которого будет определена в ближайшее время.

27 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, на которых стороны обсудили необходимость улучшения отношений с палестинцами. Переговоры Блинкена и Лапида в Риме стали первой встречей на высоком уровне представителей США и Израиля с момента приведения к присяге нового правительства еврейского государства 13 июня.