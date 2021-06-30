США после вывода войск продолжат оказывать помощь силам безопасности Афганистана - Блинкен

Соединенные Штаты после вывода своих военнослужащих продолжат вместе с партнерами предоставлять экономическую и гуманитарную поддержку Афганистану, а также оказывать помощь его силам безопасности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации, стенограмму распространил во вторник Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выводим наши войска из Афганистана, но мы не уходим из Афганистана. Мы будем продолжать дипломатическую работу, оказывая Афганистану экономическую, гуманитарную помощь, содействие в развитии, поддерживать их силы безопасности, и делать это вместе с нашими партнерами. Я считаю, что мы были там не просто так, нам удалось достичь того, что мы хотели достичь, и в какой-то момент Афганистан должен найти свое собственное будущее при нашей решительной поддержке", - отметил глава американской дипломатии.

Он напомнил, что американские войска находились в Афганистане на протяжении 20 лет, а США потратили в рамках военной кампании около $1 трлн.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе предыдущей администрацией США и радикальным движением "Талибан".

Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года и стала самой продолжительной в американской истории. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников превышала там 150 тыс. человек. Основные боевые части были выведены в 2014 году. На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.