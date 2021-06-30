АНБ США опровергло обвинения телеведущего Fox News в слежке за ним

Агентство национальной безопасности (АНБ), входящее в разведывательное сообщество США, заявило, что никогда не следило за электронными сообщениями ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, и не планировало добиваться закрытия его программы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 июня Такер Карлсон заявил, что АНБ якобы "следит за электронными сообщениями [сотрудников телепередачи] и планирует устроить их утечку с целью снять шоу с эфира". Эти обвинения не соответствуют действительности. Такер Карлсон никогда не был объектом наблюдения со стороны Агентства, и АНБ никогда не планировало закрыть его телепрограмму", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на странице ведомства в Twitter.

АНБ напомнило, что занимается внешней разведкой и не может без соответствующего решения суда применять свои полномочия в отношении граждан США.

В понедельник ведущий заявил, что "информатор в правительстве США" сообщил ему и его команде, что агентство имеет доступ к их переписке по электронной почте и "планирует с помощью ее утечки закрыть телепрограмму". По словам Карлсона, источник смог убедить его тем, что пересказал содержание писем и сообщений о готовящемся сюжете, которое "могло бы стать известным только из переписки".

Телепрограмма "Сегодня вечером с Такером Карлсоном" признавалась самой популярной новостной передачей по кабельному телевидению в США, а также установила мировой рекорд по аудитории среди программ кабельного телевидения этой тематики. Телеведущий придерживается консервативных взглядов и является значимой фигурой для сторонников Республиканской партии. По сообщению журнала National Interest, Карлсон считается одним из возможных кандидатов в президенты от республиканцев на выборах в 2024 году.

В 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, в том числе о сборе данных о телефонных звонках граждан США.