США перебрасывают во Флориду дополнительные ресурсы в связи с обрушением дома

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) развертывает в Серфсайде (штат Флорида), где частично обрушился жилой дом, дополнительный контингент специалистов в рамках поисково-спасательной операции. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФЕМА по состоянию на сегодня развернуло более 60 своих сотрудников. Агентство развертывает <...> дополнительный континент в рамках пяти поисково-спасательных команд для содействия продолжающейся операции и по запросу местных властей, - сказала она. - Каждая из команд насчитывает 80 человек, которые прибудут на место сегодня. Две дополнительные команды также готовы оперативно приступить к работе и предоставить перерыв работающим непрерывно [на месте] сотрудникам чрезвычайных служб".

По словам Жан-Пьер, операция на месте трагедии в Серфсайде продолжает оставаться поисково-спасательной.

"Как мы говорили, это поисково-спасательная миссия. Она продолжает оставаться таковой. У нас нет никаких признаков того, что она является чем-то иным", - сказала официальный представитель Белого дома.

Она беседовала с репортерами на борту самолета президента США Джо Байдена, который вылетел во Флориду, чтобы побывать на месте трагедии в Серфсайде, встретиться со спасателями, а также родными и близкими погибших в результате трагедии и числящихся пропавшими без вести.