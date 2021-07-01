Байден провел совещание в Серфсайде, где обрушилось здание

США 1 июля 2021 21:23 (UTC+04:00)
Байден провел совещание в Серфсайде, где обрушилось здание

Президент США Джо Байден по прибытии в Серфсайд (штат Флорида), где частично обрушился жилой дом, провел в четверг совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб. Запись начала встречи распространили американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что имею полномочия <...> покрыть 100% затрат [местных властей]. <...> Уверен, что я смогу это сделать", - сказал Байден. Президент попросил рассказать ему, какая помощь требуется от федерального правительства.

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила "невероятное сотрудничество" властей различных уровней, правоохранителей по проведению поисково-спасательной операции. "Мы работаем вместе над решением кризиса, выяснением того, что произошло", - добавила она.

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, президент США с самого первого дня признавал всю серьезность трагедии и оказывал поддержку.

Байден позднее также встретился с работниками экстренных служб, которые участвуют в поисково-спасательной операции. "Я хотел просто зайти сюда и поблагодарить вас", - сказал собравшимся американский лидер. В целом во встрече приняли участие около 50 спасателей.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Необходимо наращивание инвестиций в производство экологически чистых автомобилей – эксперт
Необходимо наращивание инвестиций в производство экологически чистых автомобилей – эксперт
Коридор TRACECA создает благоприятные условия для дальнейшего развития торговых отношений между странами Европы и Азии
Коридор TRACECA создает благоприятные условия для дальнейшего развития торговых отношений между странами Европы и Азии
Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию
Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Проведено совещаниеДиалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности «Центральная Азия – Европейский Союз» Казахстан 21:52
Грузинский геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов в Турцию Бизнес 21:50
США не успели выполнить план по поставкам за рубеж 80 млн доз вакцин к концу июня США 21:44
Вышла в свет 109-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» Политика 21:29
Американская WTL продолжает реализацию проекта в Туркменистане, несмотря на пандемию Энергетика 21:28
Азербайджан стал одним из основных импортёров московских продуктов питания по итогам 2020 г. Экономика 21:27
Байден провел совещание в Серфсайде, где обрушилось здание США 21:23
Мониторинг ОПЕК+ еще обсуждает идею увеличения добычи на 2 млн б/с Энергетика 21:18
"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили не менее чем в 96 странах Другие страны 21:09
В Азербайджане объявлен конкурс на архитектурную планировку 5 сел и 1 поселка в Карабахе (ФОТО) Общество 20:17
В Азербайджане по случаю Гурбан байрамы меняются местами рабочий и выходной дни недели Общество 20:06
В Азербайджане сформирован состав правления Совета по медиации Азербайджан 19:46
Новое решение Тарифного совета Азербайджана направлено на повышение эффективности в сфере ЖКХ – эксперт Общество 19:26
Восстановительный тренд в экономике Азербайджана набирает обороты – российский банк Финансы 19:01
Азербайджан подтвержден в качестве страны – партнера ОЭСР Экономика 18:31
Граждане Грузии могут пользоваться в Польше упрощенной формой трудоустройства Бизнес 18:19
Европейский банк выделил Грузии кредит на модернизацию скоростной автомагистрали Финансы 18:11
Польша заинтересована в увеличении притока туристов из Грузии Бизнес 18:07
Глава МИД Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан Политика 18:07
Необходимо наращивание инвестиций в производство экологически чистых автомобилей – эксперт Транспорт 17:53
Очередное заседание суда по делу еще 13 членов армянской террористической группировки пройдет 5 июля (ФОТО) Общество 17:52
США перебрасывают во Флориду дополнительные ресурсы в связи с обрушением дома США 17:50
Между Азербайджаном и ЕБРР формируется потенциал для сотрудничества по новым направлениям - министр (ФОТО) Финансы 17:43
Назван объем импорта техники марки CAT в Туркменистан Бизнес 17:41
В Азербайджане объявлены результаты конкурса среди печатных СМИ (ВИДЕО) Общество 17:35
Захарова заявила, что Россия надеется на восстановление иранской ядерной сделки до 14 июля Ядерная программа 17:28
Филиал Китайской нефтегазовой корпорации в Туркменистане объявил тендер Тендеры 17:27
Интернет с 4G MiFi от Azercell стал еще быстрее! ИКТ 17:24
Продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:24
Правительство Грузии стремится сделать страну более самодостаточной в экономическом плане Бизнес 17:21
Зангезурский коридор внесет вклад в проект “Один пояс-один путь” - посол Китая Бизнес 17:19
Коридор TRACECA создает благоприятные условия для дальнейшего развития торговых отношений между странами Европы и Азии Транспорт 17:12
В EMA заявили, что все одобренные в ЕС вакцины защищают от всех известных штаммов Европа 17:09
Документы для разрешения на возведение АЭС в Египте передали регулятору страны Арабские страны 17:08
В Азербайджане объявлены победители конкурса среди интернет-СМИ (ВИДЕО) Общество 17:08
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 17:05
Китайские компании приглашены инвестировать в промышленные парки Азербайджана Бизнес 17:03
Финансовые результаты SOCAR в 2020 году оказались лучше ожиданий Энергетика 16:59
В Таджикистане число инфицированных COVID-19 перевалило 13 тыс. человек Таджикистан 16:49
В Казахстане проведут аукционные торги по перспективным электроэнергетическим проектам Энергетика 16:48
Грузия приступила к председательству в ОЧЭС Грузия 16:43
Мохсени-Эжеи заменил Эбрахима Раиси в судебной власти Ирана Политика 16:41
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
Министры ОПЕК начали проводить встречу, где обсудят уровни добычи нефти с августа Арабские страны 16:34
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек Общество 16:34
Денежная база в Азербайджане выросла за год более чем на 20% Финансы 16:26
В Шахдагском национальном парке родился еще один детеныш зубра Общество 16:26
Минфин Израиля мобилизует на Нью-Йоркской бирже 5 миллиардов долларов Израиль 16:26
В Азербайджане проводят мониторинги соблюдения правил карантина во время свадебных торжеств Общество 16:22
Хранилища Европы к июлю восполнили четверть из отобранных зимой объемов газа Европа 16:09
Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане на ближайшие 3 дня Общество 16:06
Азер Заде c триумфом выступил в античном римском амфитеатре для гладиаторских боёв (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:59
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за год увеличились Финансы 15:58
SOCAR Polymer увеличила экспорт более чем на 50% Энергетика 15:57
Завершено следствие по уголовному делу в отношении Ровшана Акперова Общество 15:52
В Азербайджане обсудили меры по предотвращению пожаров на освобожденных территориях Общество 15:48
ЦБ Азербайджана продолжает поддерживать предпринимателей, пострадавших от COVID-19 Финансы 15:45
В Азербайджане в июне зафиксирован рекордный пик потребления электроэнергии Энергетика 15:36
Герой Отечественной войны Азербайджана удостоен турецкой премии Turkey Ouality Awards 2021 (ФОТО) Социум 15:28
Впервые объединились символы Азербайджана и Ирландии – соавторство через 150 лет (ВИДЕО) Культура 15:27
Для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу «Asan İmza» типа «Гражданин» ИКТ 15:22
США передали Узбекистану 131 тонну продовольственной помощи Узбекистан 15:22
Университет Одлар Юрду продолжает поддерживать отбор кандидатов на получение степени магистра Общество 15:19
В Грузии за 2020 г. увеличился объем воды, поставляемой домохозяйствам Бизнес 15:17
Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию Транспорт 15:16
Вырос совокупный объем банковских вкладов населения Азербайджана Финансы 15:14
Рассмотрены приоритетные вопросы взаимодействия Туркменистана с ОЭС Бизнес 15:10
Президент Ильхам Алиев дал указание всем посольствам Азербайджана за рубежом информировать потенциальных инвесторов о создании Алятской свободной экономической зоны Политика 15:07
Не менее 76 человек в штатах Вашингтон и Орегон стали жертвами аномальной жары США 15:05
Президент Ильхам Алиев: Заработная плата работающих в Алятской свободной экономической зоне граждан Азербайджана будет высокой Политика 14:50
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день все наши инициативы, все планы нашли отражение в жизни Политика 14:43
Азербайджан увеличил экспорт золота более чем на треть Бизнес 14:40
Президент Ильхам Алиев: Через год мы будем готовы принять инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону Политика 14:40
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль Политика 14:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира - ИНТЕРВЬЮ Азербайджанскому телевидению (ВИДЕО) Политика 14:35
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию Политика 14:33
Президент Ильхам Алиев: Создание Алятской свободной экономической зоны станет очередным шагом к успеху Политика 14:31
Свыше 60% грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" составили авиаперевозки Транспорт 14:29
Президент Ильхам Алиев: Слово у нас никогда не расходится с делом Политика 14:28
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат Политика 14:26
Президент Ильхам Алиев: Территория Алятской свободной экономической зоны очень благоприятна с точки зрения логистики, транспорта Политика 14:24
Президент Ильхам Алиев: Работа, проделанная в области законодательства, полностью отвечает интересам как инвесторов, так и Азербайджанского государства Политика 14:21
Президент Ильхам Алиев: В основе идеи создания Алятской свободной экономической зоны лежит наша политика Политика 14:17
Азербайджанские наездники впечатлили зрителей на Королевском конном шоу в Виндзоре (ФОТО) Общество 14:12
Ненефтяной экспорт Азербайджана посредством системы "единое окно" вырос более чем на 40% Экономика 14:09
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны, дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:07
Восстановление грузинской экономики идет ускоренными темпами - министр Бизнес 14:03
В Баку члены армянской террористической группировки дали показания на суде (ФОТО) Общество 14:02
В Туркменистане выполнен план по сбору пшеницы Бизнес 13:54
SOFAZ обнародовал сумму реализованной на аукционах валюты Финансы 13:48
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла Общество 13:46
В столице и регионах Азербайджана за год увеличилось банковское кредитование Финансы 13:46
Развитие ВИЭ поможет Азербайджану сэкономить природный газ для экспорта и использования в нефтехимпроме - МЭА Энергетика 13:43
В столице Казахстана в третий раз ужесточат карантин Казахстан 13:41
Азербайджан увеличил экспорт в Португалию почти наполовину Бизнес 13:40
Новый Экологический кодекс Казахстана вступил в силу Казахстан 13:32
В Баку открылась выставка изделий ручной работы студентов с особенностями развития (ФОТО) Культура 13:31
В Азербайджане необходимо установить автономные электростанции в сфере ВИЭ – МЭА Энергетика 13:26
Освобожденное от оккупации село Софулу Агдамского района (ВИДЕО) Политика 13:17
В Азербайджане начата отправка призывников на места прохождения военной службы Общество 13:11
Все новости