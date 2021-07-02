В Вашингтоне обрушилось здание
Несколько человек получили ранения в результате обрушения в четверг строящегося здания в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице пожарной службы Вашингтона в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Один человек заблокирован, и несколько других ранены", - говорится в сообщении.
Согласно ее данным, все пострадавшие являются рабочими. Спасатели занимаются поисками находящегося под завалами.
Также были эвакуированы жильцы двух соседних домов.
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