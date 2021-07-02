Блинкен и глава МИД Таджикистана на встрече в Вашингтоне обсудили двусторонние отношения

Госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в четверг на встрече в Вашингтоне обсудили двусторонние отношения между странами, а также ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь приветствовал восьмой раунд ежегодных двусторонних консультаций между США и Таджикистаном, состоявшийся сегодня в Госдепе. Госсекретарь подтвердил прочность и важность двусторонних отношений США и Таджикистана, а также выразил признательность министру иностранных дел за его неизменное лидерство в вопросах региональной безопасности", - говорится в сообщении. Блинкен также заявил о стремлении США к "дальнейшему двустороннему сотрудничеству в деле продвижения прав и основных свобод человека, а также экономического развития и подтвердил приверженность США безопасности, стабильности и территориальной целостности Таджикистана".

"Госсекретарь и глава МИД согласились с тем, что справедливое и устойчивое урегулирование в Афганистане будет способствовать экономическому росту и интеграции в регионе", - отмечает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Позднее пресс-служба Госдепартамента распространила дополнительный пресс-релиз по итогам упомянутых восьмых по счету ежегодных двусторонних консультаций между США и Таджикистаном. Как поясняется в сообщении, американскую делегацию на переговорах возглавлял и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон. Представители США на этой встрече "подтвердили приверженность независимости, суверенитету и процветанию" Таджикистана.

"Делегации обсудили вопросы, связанные с безопасностью и [обеспечением] правопорядка, правами человека, энергетикой и экономикой. Участники подтвердили приверженность своих стран совместному противодействию угрозам безопасности в регионе, сотрудничеству в усилиях по борьбе с терроризмом, повышению профессионализма служб безопасности", - говорится в сообщении. Кроме того, на этой встрече были затронуты темы свободы вероисповедания, борьбы с торговлей людьми, экономического сотрудничества, а также урегулирования в Афганистане.