Спецпредставитель президента США по климату планирует визит в Москву
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри планирует посетить Москву, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Визит Керри в Москву запланирован, тематика - климат, график встреч формируется", - сообщил источник.
Ранее в МИД РФ сообщили о телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Керри. Стороны обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита в Женеве.
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