Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22
Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 22. Об этом сообщила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В течение дня мы извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Таким образом число жертв выросло до 22", - сказала она.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.
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