Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 22. Об этом сообщила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение дня мы извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Таким образом число жертв выросло до 22", - сказала она.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.