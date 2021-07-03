Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 24

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 24. Об этом сообщила в субботу журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, были найдены тела еще двух человек. "Общее число погибших теперь составляет 24", - сказала она. По словам Кавы, неизвестной остается судьба 124 человек.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.