Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 24
Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 24. Об этом сообщила в субботу журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, были найдены тела еще двух человек. "Общее число погибших теперь составляет 24", - сказала она. По словам Кавы, неизвестной остается судьба 124 человек.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.
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