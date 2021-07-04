Байден: по первоначальным данным, Россия не связана с недавней кибератакой

Президент США Джо Байден заявил, что, согласно первоначальным данным, российские власти не причастны к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя, однако, по его утверждению, уверенности в этом нет. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, глава государства отметил, что власти страны "не уверены", кто именно несет ответственность за произошедшее. "Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", - приводит агентство слова Байдена. Американский лидер отметил, что он поручил спецслужбам расследовать произошедшее, добавив, что США ответят, если выяснится, что РФ причастна к кибератаке.

Reuters не уточняет, о какой именно кибератаке спрашивали Байдена, однако в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что международная компания - производитель программного обеспечения Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя.