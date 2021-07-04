Во Флориде поиски на месте обрушения дома приостановили из-за сноса его оставшихся частей

Поисково-спасательную операцию на месте обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) приостановили из-за проведения работ по сносу оставшихся частей здания. Об этом заявила в субботу на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поисково-спасательные работы приходится приостановить на то время, пока будут готовиться к сносу [здания]. <...> Временная пауза была [начата] в 16:00 сегодня (00:00 GMT+4). Мы ждем инструкций от инженеров", - сказала она.

Решение о сносе здания было принято на фоне того, что на Флориду надвигается тропический шторм, который может привести к обрушению крайне нестабильной уцелевшей части дома на зону работы спасателей. "Мы очень надеемся, что мы сможем осуществить снос до шторма. Конечно, мы также надеемся, что шторм пойдет в другом направлении, но мы продвигаемся так быстро, как можем", - уточнила Кава. Она отметила, что власти рассчитывают приступить к сносу в воскресенье, однако точные сроки пока не установлены. Глава округа Майами-Дейд также добавила, что в настоящий момент власти не считают необходимой эвакуацию людей из близлежащих зданий в связи с предстоящим сносом оставшейся части дома.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами частично обрушился в ночь на 24 июня. Как уточнила в субботу Кава, подтверждена гибель 24 человек. Неизвестной остается судьба 121 человека.